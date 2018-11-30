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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa’da yangın - İSTANBUL Video

Bayrampaşa’da yangın - İSTANBUL Video

- İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalan 5 kişiyi kurtarması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBayrampaşa’da yangın - İtfaiye ekipleri, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 kişiyi kurtardıİSTANBUL (AA) – Bayrampaşa’da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulansa alarak müdahale etti.

Polis Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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