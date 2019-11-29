Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa’da trafikte ilginç görüntü İzle

Bayrampaşa’da trafikte ilginç görüntü İzle

Kadından görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

İlginç Görüntü Cep Telefonu 


- O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi. O3 karayolu Bayrampaşa mevki trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Metrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark EttiMetrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark Etti
Ölüü Yazan Duvarın Dibinde ÖldüÖlüü Yazan Duvarın Dibinde Öldü
Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını KaybettiFeci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna UğurlandıBakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı