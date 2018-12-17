Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa’da ticari taksiciyi başından vuran zanlı Ankara’da yakalandı

Bayrampaşa’da ticari taksiciyi başından vuran zanlı Ankara’da yakalandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Taksiciyi öldüren zanlı, ailesinin ihbarıyla yakalandı- Bayrampaşa’daki taksici cinayetinde ilginç detay İSTANBUL

Televizyon Ticari Taksi Taksi Şoförü Cinayet Anı Cinayet 


- Bayrampaşa’da bindiği taksinin şoförünü tabanca ile başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet A., cinayet anını televizyonda izleyen ailesinin ihbarı sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Bayrampaşa’da 27 Kasım günü taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürerken cinayet anını televizyonda izleyen Mehmet A’nın ailesi, Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak katilin çocukları Mehmet A. olduğunu bildirdi. Gelen ihbar üzerine hareket geçen ekipler Mehmet A.’yı gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, şüpheli Mehmet A.’yı İstanbul’a getirmek için yola çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı