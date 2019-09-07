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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın (2) - İSTANBUL

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın (2) - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Metraj baskı yapılan atölyede alevlere ilk müdahale işçilerce yapıldı. Yangının büyümesi üzerine işçiler binayı terk ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

İlk Müdahale Tekstil Atölyesi Trol 

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