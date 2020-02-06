Bayrampaşa'da “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleşti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi”nin final konferansı gerçekleştirildi.

“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi"nin faaliyetlerinin ve ulaşılan sonuçlarının paylaşıldığı final konferansının açılış konuşmasında, proje ile sağlıklı yaşam ve spor alanında şehir eşleştirme ilişkilerinin geliştirilmesine değinildi. Final konferansına Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Audrius Brüzga, Litvanya’dan Kaunas Belediyesi Başkan Yardımcısı Andrius Palionis katıldı.

Ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları da yer aldı. “Avrupa Birliği projesi kolay bir proje değil bu projeyi alabilmek için çok çalıştık” Final konferansında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sağlık Sporda Bağlan Hayata isimli bu Avrupa Birliği projemizi Bayrampaşa Belediyesi olarak Litvanya Kaunas Belediyesi ile gerçekleştirdik. Proje ortağımız olan Litvanya’nın Kaunas şehri ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde oldukça güzel işler başardık. Proje kapsamında Kaunas’da ve Bayrampaşa’da eş zamanlı olarak birçok faaliyeti gerçekleştirdik. Avrupa Birliği projesi kolay bir proje değil bu projeyi alabilmek için çok çalıştık. Bu projenin en büyük kazanımı kurulan dostluklar ve bu kurulan dostluklar vesilesinde ülkeler de artık dost oldular. Böylece ülkeler arasında sosyal ve kültürel kaynaşmayı da sağladı. İşte Avrupa Birliği projesi bize bunu getirdi, hem Türkiye’yi, hem İstanbul’u hem de Bayrampaşa’yı tanıtma fırsatı getirdi. İnşallah bundan sonra Bayrampaşa Belediyesi olarak Avrupa projeleri ile dünya ülkeleriyle beraber olacağız ve görüşmelere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bayrampaşa Belediyesi’ne teşekkür eden lise öğrencisi Nursima Serbest, “Düzenlenen proje kapsamında ilgilendiğim spor dalı ile ilgili daha çok bilgi sahibi oldum. Daha çok spor odaklı bakmaya başladım. Bu projede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyordum. Burada olmak hem çok mutlu edici hem de gurur verici bir şey. Ayrıca yurtdışı bağlarımızda artıyor. Belediyemiz gerçekten çok güzel bir belediye çok teşekkür ederim” dedi.

Bu tarz projelerin artmasını isteyen İbrahim Bali Gineli ise, “Önceden o kadar spor yapmıyordum ama projeye başladıktan sonra çok fazla spor yapmaya başladım. Bu tarz projelerin artmasını istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.





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