Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayrampaşa’da renkli Nevruz kutlaması

Bayrampaşa’da renkli Nevruz kutlaması

Mehteran yürüyüşünden görüntüler

Kutlay Yumurta Dövme Bayram Coşkusu Halk Oyunları 

-Nevruz kutlamasından görüntüler
-Programdan görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL )- Türk dünyası Nevruzu Bayrampaşa’da kutladı- Bayrampaşa Nevruzu bayram coşkusuyla kutladı İSTANBUL

- Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı. Türk dünyasından 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen, bolluğu ve bereketi simgeleyen Nevruz Bayramı, Türk dünyasından 11 ülkenin katıldığı etkinlikle Bayrampaşa’da kutlandı. Tuna Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kutlamalara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra İstanbul Türk Ocağı Başkanı Cezmi Bayram, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan ve daha birçok ülkeden çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehteran yürüyüşü ile başlayan program, demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüelleriyle devam etti. Yakılan Nevruz ateşinden atlayarak Nevruz Bayramını kutlayan Başkan Aydıner ve davetliler halaylar çekerek Nevruzu coşkuyla kutladı. Türk dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları ve çeşitli ülkelerin yöresel dans ve müzik gösterileri sergilenerek muhteşem bir görsel şölen oluşturuldu. Türk dünyasının yoğun ilgi gösterdiği program renkli görüntülere sahne oldu. Nevruz ritüellerini yerine getirerek baharın gelişini kutlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün Türk dünyası ile birlikte Nevruzu kutluyoruz. Bayrampaşa’dan İstanbul’a, Tüm dünyadaki Türklere baharı müjdeleyen Nevruzu kutluyoruz. Ateşimizi yaktık, mehteranla yürüdük, demirleri dövdük böylece bahara merhaba dedik, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe merhaba dedik. Tüm dünyaya buradan hayırlı Nevruzlar diliyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı