Bayrampaşa’da renkli Nevruz kutlaması

-Nevruz kutlamasından görüntüler

-Programdan görüntüler

-Röportaj



( İSTANBUL )- Türk dünyası Nevruzu Bayrampaşa’da kutladı- Bayrampaşa Nevruzu bayram coşkusuyla kutladı İSTANBUL



- Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı. Türk dünyasından 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen, bolluğu ve bereketi simgeleyen Nevruz Bayramı, Türk dünyasından 11 ülkenin katıldığı etkinlikle Bayrampaşa’da kutlandı. Tuna Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kutlamalara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra İstanbul Türk Ocağı Başkanı Cezmi Bayram, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan ve daha birçok ülkeden çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran yürüyüşü ile başlayan program, demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüelleriyle devam etti. Yakılan Nevruz ateşinden atlayarak Nevruz Bayramını kutlayan Başkan Aydıner ve davetliler halaylar çekerek Nevruzu coşkuyla kutladı. Türk dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları ve çeşitli ülkelerin yöresel dans ve müzik gösterileri sergilenerek muhteşem bir görsel şölen oluşturuldu. Türk dünyasının yoğun ilgi gösterdiği program renkli görüntülere sahne oldu. Nevruz ritüellerini yerine getirerek baharın gelişini kutlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün Türk dünyası ile birlikte Nevruzu kutluyoruz. Bayrampaşa’dan İstanbul’a, Tüm dünyadaki Türklere baharı müjdeleyen Nevruzu kutluyoruz. Ateşimizi yaktık, mehteranla yürüdük, demirleri dövdük böylece bahara merhaba dedik, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe merhaba dedik. Tüm dünyaya buradan hayırlı Nevruzlar diliyorum” dedi.



