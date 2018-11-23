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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa’da öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi

Bayrampaşa’da öğretmenler akşam yemeğinde bir araya geldi

Geceden görüntü

İngiltere Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü Rektör 

-Yemekten görüntü
-Başkan Atila Aydıner’in gelişi
-Atila Aydıner konuşması
-Programdan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği akşam yemeğinden ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa Belediyesi özel bir program düzenleyerek ilçede görev yapan öğretmenleri akşam yemeğinde buluşturdu. Topkapı Labella Premium Salonu’nda düzenlenen yemeğe Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte çok sayıda öğretmen ve aileleri katıldı.
Salona gelen Başkan Aydıner, masaları tek tek gezerek selam verip öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler yemeğin ardından sahne alan İsmail Yılmaz’ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. “Avrupa’da öğretmenler günün kutlayalım dedik, çok mutlu oldular” Öğretmenler günü kutlama yemeğinde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Avrupa ülkelerinden şu anda 20’ye yakın, İngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’dan ve buna bağlı ülkelerden öğretmen arkadaşlarımız bu akşam burada misafir oldukları için, 24 Kasım Öğretmenlerini günü onlarında kutladık. Biz Avrupa’da İngiltere’de, Fransa’da öğretmenler günün yapmaya biz talebiz dedik. Gelelim oraya orada öğretmenler günün beraber kutlayalım dedik, çok mutlu oldular” dedi.
“Siz kıymetli hocalarımız bizleri sizler yetiştirdiniz” Bizleri sizler yetiştirdiniz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Aydıner, “Öğretmen olmak, herkese nasip olmaz. Çünkü, ilimle ilgilenen siz kıymetli hocalarımız bizleri yetiştirdi bugünlere getirdi. Burada bulunan rektörümüzü de sizler yetiştirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı da siz sevgili öğretmenler yetiştirdi. O nedenle sizlere çok şey borçluyuz. Her biriniz eli öpülesi olan sevgili hocalarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

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