Bayrampaşa’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kaza yapan minibüsten görüntü

-Yaralının ambulansa konulması

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bayrampaşa Sağmalcılar viyadüğü üzerinde arka lastiği patlayan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Kaza, saat 07:30 sıralarında O3 Karayolu Bayrampaşa Sağmalcılar viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden Ramazan S., yönetimindeki 34 BG 875 plakalı servis minibüsü, arka tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu devrilen servis minibüsünün sürücüsü Ramazan S., kendi imkanlarıyla aracın camını kırarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yol kenarında yaptı. İlk müdahalesinin ardından yaralı Ramazan S., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan servis minibüsünün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

