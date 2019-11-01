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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa’da korkutan yangın...Mahsur kalan çocuklar gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi

Bayrampaşa’da korkutan yangın...Mahsur kalan çocuklar gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi

Binadan görüntü

Mahsur Kaldı Polis Nadan Sağlık Ekipleri 

-Mahsur kalanlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Çocukların ağlaması
-Mahsur kalanların kurtarılması
-detaylar

( İSTANBUL )- Yangın’da 4’ü çocuk 5 kişi tahliye edildi İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, nedeniyle balkonda ağlayarak kurtarılmayı bekleyen 4’ü çocuk 5 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Üst katlarda 4’ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı Binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle dumanlar bina içine yayıldı. Yayılan dumanlar nedeniyle binanın en üst katında bulunan dairede 4’ü çocuk, 5 kişi mahsur kaldı. Balkonda ağlayarak kurtarılmayı bekleyen 5 kişi itfaiye ekiplerin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4’ü çocuk toplam 5 kişi ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bina içerisinde ise yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.
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