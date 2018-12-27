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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan tır devrildi (2) - İSTANBUL İzle

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan tır devrildi (2) - İSTANBUL İzle

- Kazadan detaylarBayrampaşa'da kontrolden çıkan tır devrildi - Tırın devrilmesi sonucu aracın içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa - TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 42 YJ 477 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan tırın yan yatması sonucu 2 kişi araç içinde sıkıştı.İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak, çevredeki hastanelere sevk edildi.Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu, Gaziosmanpaşa istikametinde yoğunluk yaşanırken, ekiplerin kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hastane Osmanpaşa Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

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