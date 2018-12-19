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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bayrampaşa’da güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Bayrampaşa’da güpegündüz gasp dehşeti kamerada

güvenlik kamerası darp ve kapkaç anı

Kapkaç Güvenlik Kamerası Metro İstasyonu Aktüel Saldırı 

-olay yeri aktüel görüntü
-vatandaş röportaj
-detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bayrampaşa'da 3 şahıs yol ortasında dövdükleri adamın çantasını alarak kaçtı İSTANBUL

- Bayrampaşa'da 3 kapkaççı cadde üzerinde yürüyen adamı önce dövdü, sonra çantasını aldı. Kapkaççıların güpegündüz dehşet saçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay 16 Aralık tarihinde Kocatepe'de metro istasyonu önünde yaşandı. Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını alarak kaçtı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetine çevredeki vatandaşların da müdahale etmediği görüldü.
Dehşet görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çantasıyla metro istasyonuna doğru yürüyen adamın arkasından 3 kişi yaklaşıyor. Adama saldırmaya başlayan zanlılar, elindeki çantayı almaya çalışıyor. Yumruklarla adamı yere düşüren saldırganlar, çantayı alarak kaçmaya başlıyor. Bu sırada yerden kalkan adam, saldırganların peşinden koşuyor. Ancak kendilerini bekleyen araca binen 3 zanlı, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaşananlar sırasında çevredekiler ise sadece olayı izlemekle yetiniyor. Yaşananlara tanık olan bir vatandaş, “Burada adamın elinde çanta vardı. 3 kişi adamın üzerine yıkıldı. Adamın çantasını alıp gittiler. Müdahale etmeye çalıştılar poliste vardı orada. Poliste müdahale etti ama çantayı kapıp gittiler. Adamı muhtemelen takip ettiler. Tornavida gibi bir şeyler vardı elinde bir hamle yaptılar o sırada çantayı alıp gittiler” dedi.
(ÖY- MB-
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