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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bayrampaşa’da fabrikanın kazanı patladı: 1 yaralı Video

Bayrampaşa’da fabrikanın kazanı patladı: 1 yaralı Video

yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Polis Fabrika Hastane Sağlık Ekipleri 

-çalışmalardan görüntü
-itfaiyenin soğutma çalışmasından görüntü
-hasar gören yerden görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, saat 00.45 sularında Bayrampaşa Orta Mahalle Maltepe Caddesi'ndeki çamaşır yıkama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan kazanda yangın çıktı, patlamada 1 işçi yaralandı. Patlamanın ihbarı edilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yaptı. Patlama nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. Patlama sesiyle uyandıklarını belirten yüklemeye gelen şoför, “Biz uyuyorduk, büyük bir gürültüyle uyandık. Baktık, kazan patlamış, itfaiyeye haber verdik. Sonra bir kişi yaralanmış ama hafif yaralı” dedi.

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