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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

Bayrampaşa'da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

-ARŞİV-

Kapkaç Güvenlik Kamerası Metro İstasyonu Polis Ekipleri Saldırı 

-güvenlik kamerası darp ve kapkaç anı
-olay yeri aktüel görüntü
-vatandaş röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da cadde üzerinde yürüyen adamı darp edip ardından parasını alan gaspçılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçıların Gürcistan uyruklu olduğu belirlenirken gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi. 16 Aralık tarihinde Kocatepe'de metro istasyonu önünde yaşanana olayda metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını aldı. 3 zanlı kendilerini bekleyen arkadaşlarının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 4 gaspçıdan 3'ü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer zanlıyı ise arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi.
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