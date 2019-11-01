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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa’da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Bayrampaşa’da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Yangından görüntü

Çatı Katı Polis Uttu Trol 

-Yangın çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın nedeniyle apartmanda ikamet eden kişiler, tahliye edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, 03.20 sıralarında Bayrampaşa İlçesi Vatan Mahallesi İnanç Sokak'taki binanın çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çatıda çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından binanın çatı katında hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmalara başladı.

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