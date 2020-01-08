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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bayrampaşa’da çatı yangını

Bayrampaşa’da çatı yangını

Yanan binadan görüntü

Nadan Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-Vatandaş röportaj
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da çıkan yangında bir evin çatısı alev alev yandı. Yangın, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Marmara Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar evdeki yabancı uyruklu vatandaşları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısındaki ahşapların yanmaması için soğutma işlemi yapıldı. Çatısı yanan binanın 2’nci katında yaşayan Pakistan uyruklu Davut Ali, “5 kişi yaşıyoruz evde. İş olmadığı için yatıyordum evde. Ateş aldığını görünce çıktık. Üst kattakiler de yabancı. 3-4 kişi yaşıyorlar. Herkes çıktı ev şimdi boş” dedi.

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