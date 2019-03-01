Bayrampaşa'da Anadolu kadınları anısına etkinlik düzenlendi

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( İSTANBUL )- Bayrampaşa’da Baciyan-ı Rum etkinliği İSTANBUL



- Bayrampaşa Belediyesi ile Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-ı Rum Yansımaları" etkinliği düzenlendi.

Tarihten günümüze kapılarını, sofralarını, yüreklerini tüm insanlığa açan kadınların anısına hazırlanan "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-ı Rum Yansımaları" etkinliği Yücel Çakmaklı Kültür Merkezi'nde Bayrampaşa Belediyesi ile Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından düzenlendi.

Gerçekleşen etkinlikte Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan birer konuşma yaptı. “Köklerimizi, tarihimizi bilmeden geleceğe yön vermeyiz” Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, günün anlamına değinerek, “Bizler Vizyoner Kadınlar Derneği olarak, Anadolu kadınları teşkilatı Baciyan-ı Rum kelime itibarı ile Anadolu bacıları anma programı tertipledik. Bu akşam burada Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan bizlere konuşma yapacaklar. Bu programın ilkini düzenliyoruz ve düzlemeye de devam edeceğiz. Köklerimizi, tarihimizi bilmeden geleceğe yön veremeyiz. Onun için biz kadın kuruluşları olarak, öncelikle köklerimizi öğrenmemiz gerekir diyoruz. Anadolu kadınları alp yapısı itibariyle, gerektiğinde cephede mücadele etmiş, gerektiğinde ekonomik, gerektiğinde kültürel, sosyal alanlarda bir nevi kültür merkezi görevi görmüştür. Bizler de günümüz Baciyan-ı Rumları olarak aynı görevleri üstleniyor ve çalışmalara devam ediyoruz “dedi.



