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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa’da Ahilik Haftası kutlandı

Bayrampaşa’da Ahilik Haftası kutlandı

Mehter takımı eşliğinde yürüyüş

Kamus Ahilik Kamusal Alan Mehter Takımı Allah 

-Başkan Aydıner'in konuşması
-Aşure ikramı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da Ahilik Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in öncülüğündeki grup, mehter takımı eşliğinde esnafı selamlayarak yürüdü. Ahilik Haftası, Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinlik kapsamında ahilik kıyafeti giyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte mehter takımı eşliğinde Ali Fuat Başgil Caddesi boyunca esnafı selamlayarak yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlar Başkan Aydıner’e sevgi gösterisinde bulundu. Program, Eski Lunapark alanı önünde İstiklal Marşı’nın okunması, mehter konseri ve protokol konuşmaları ile sürdü. Başkan Aydıner’in yanı sıra programa Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Yıldırım Mahallesi’nde bulunan kamusal alanın Millet Bahçesi yapılması için başlatılan programın devam ettirilmesini istedi. Başkan Aydıner, “Öncelikle Ahilik Haftası münasebetiyle bir araya geldik. Teşrif eden tüm zevatı da yürekten kutluyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün burada sizlerle bu güzel etkinlikte bir araya geldik. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel etkinliklerde de bir arada olacağız"dedi.
Programın ardından katılımcılara aşure ikram edildi.
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