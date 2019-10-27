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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü’nün lokal binası açıldı Haberi

Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü’nün lokal binası açıldı Haberi

Lokal binası genel görüntü

Alışkanlık Basketbol Felsefe Amatör İnternet Kafe 

-Açılıştan görüntü
-Başkan röportajı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübü’nün lokal binası düzenlenen tören ile açıldı. Bayrampaşa Belediyesi, Çankırı Maruf Spor Kulübü’nün lokal binası düzenlenen tören ile açıldı. Açılışta konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Amatör spor kulüplerinin her birine kulüp lokali yapıyorum. Daha sonra bu amatör spor kulüplerindeki yavrularımız U9, U11, U13, U15, U17,U19, U21 gibi gruplarda tüm çocukların kötü alışkanlıklardan internet kafelerden kurtulabilmeleri için lokaller içerisinde onlara futbolun erdemini, inanç felsefesini, kolektif futbol nasıl olur sahada nasıl oynanır bununla ilgili dersler veriyoruz. Özel hocalarla çocuklarımızı yıldız haline getirtecek çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.
“Alt yapı bizim için çok önemli” Bayrampaşa’dan çok önemli isimlerin futbol ve basketbolda yer aldığını belirten Aydıner, Futbol ve basketbol deyince Bayrampaşa akla geliyor. Arda Turan Bayrampaşa’nın çocuğu toprak sahalarda yetişti. Recep Uysal, Okan Buruk, Bayrampaşa’dan yetişerek birer yıldız haline geldi. Semih Erdem, Hidayet Türkoğlu ve buralardan NBA’de oynayacak sporcular yetiştiriyoruz. Amatör spor kulüplerin tamamından biz şimdi başarı istiyoruz. Alt yapıya önem vermelerini istiyoruz. Çünkü alt yapı bizim için çok önemli ” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şener, Çankırı Maruf Spor Kulübü Başkanı Berat Atlas ve beraberindeki heyet tarafından kesildi. Açılışın ardından davetlilere etli pilav ve tatlı ikram edildi.
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