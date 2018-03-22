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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner vatandaşa lale dağıttı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner vatandaşa lale dağıttı

Lalelerden görüntü

Allah 

-Vatandaşlardan görüntü
-Röportaj
-Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Lale Festivali’nin yaklaşması sebebiyle vatandaşa lale dağıttı.
Başkan Aydıner ayrıca lale dağıtımı sırasında vatandaşların Regaip Kandilini tebrik etti. Bayrampaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği lale dağıtımında. Laleleri dağıtan Başkan Aydıner, vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı. Lale Festivali’nin yaklaşması sebebiyle dağıtılan lalelere vatandaşların ilgisi yoğundu. Vatandaşlar lale dağıtımından dolayı Bayrampaşa Belediyesi’ne teşekkür ettiler. “Bayrampaşa lalelerle süslenecek” Lale Festivali’nin yaklaşmasıyla lale dağıtımı yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner “Bugün lale dağıtıyoruz bütün halkımıza. İnşallah önümüzdeki hafta da dağıtacağız. Çünkü Lale Festivali geliyor. İstanbul lalelerle, Bayrampaşa lalelerle süslenecek. O nedenle biz de ürettiğimiz ve bütün parklara aynı zamanda ana arterlere, orta refüjlere diktiğimiz bu lalelerden birer tane de halkımıza armağan ediyoruz, evlerinde baksınlar, büyütsünler ve bizi hatırlasınlar” şeklinde konuştu.

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