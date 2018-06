Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner belediye personeliyle aynı sofrada iftar yaptı

-Belediye başkasının konuşması



Bayrampaşa Belediyesi personeli aynı sofrada buluştu- Atila Aydıner: "24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmek için herbirimize destek vermek düşüyor"



İstanbul



Bayrampaşa Belediyesi kendi bünyesinde çalışan belediye personeli için iftar programı düzenledi.

Programda belediye çalışanları ile bir araya gelen Başkan Atila Aydıner “24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmek için her birimize destek vermek düşüyor” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi “Gönlümüz Bir Soframız Bir” adıyla düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği belediye çalışanları için iftar programı düzenledi.

Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirilen programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı.

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner Avusturya’da camilerin kapatılmasını ağır bir dille eleştirerek, “Avusturya’da 7 tane camiyi kapattılar, bizim cami ve mescitlerimizi kapatıyorlar yani Allah’ın evlerini ve 60 tane Diyanet Başkanlığına ait imamlarımızı, Kuran hocalarımızı ve tüm din görevlilerini Avusturya sınır dışı ediyor. Şu hale bakın ya biz ne yapıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak? Onların kiliselerine dokunmuyoruz, kiliselerinin boyalarını hallederek lojistik destek sağlıyoruz. Neden? Orası da ibadethane olduğu için yapıyoruz. Bakınız bundan 3 ay önce Ayvansaray’daki “Bulgar Kilisesi’ni” onardık, yeniden yaptık. Cumhurbaşkanımız açılışına katıldılar, Bulgaristan Başbakanı oradaydı. Ben de oradaydım. Ne kadar güzel bir şey dinler bir araya geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bunları yaparken kendilerini insan hakları evrensel beyannamesinin en üstünde gören bu Avrupa Birliğinin ülkeleri işte böyle yapıyor görüyorsunuz” dedi.

“24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmek için her birimize destek vermek düşüyor” 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı’nın desteklenmesi gerektiğini aktaran başkan Atila Aydıner, “24 Haziran’da bizim sandıkları öyle bir patlatmamız lazım ki o sandıklardan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçecek o sayıyı ortaya koymamız gerekiyor. Her birimize böyle bir görev düşüyor” şeklinde konuştu.