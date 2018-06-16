Bayramlık kolonya yerini parfüme bıraktı İzle

-ŞİŞEYE KOLONYA DOLDURULMASI

-MÜŞTERİNİN KOLONYA ALMASI

-KOLONYACININ AÇIKLAMASI

-VİTRİNDEN KOLONYA DETAYI



( BALIKESİR -ÖZEL)- Bayram kolonyasını 45 yaş üzerine satın alıyor BALIKESİR



- Balıkesir’de 25 yıldır kolonyacılık mesleğini sürdüren Feyzullah Saçar bayramların vazgeçilmezi kolonyanın yerini şimdilerde açık parfümlerin aldığına dikkat çekerek “Açık parfümcüler çoğaldığı için kolonya sektörü geriye gidiyor. Genç nesilde kolonya kültürü yok”dedi.

Balıkesirli kolonyacı Feyzullah Saçar eskiden olduğu gibi bayramlarda kolonyaya rağbetin azaldığını ve eski bayramları aradıklarını ifade ederek “Balıkesir’e gelip de kolonya almadan gitmek olmaz, kolonya bayramların vazgeçilmez ikramıdır şekerin yanında. İşler geçen seneye göre durgun ve eski işler yok. Neden yok ? Çünkü herkes kolonya satıyor. Poşetcisi, lokantacısı, köftecisi herkes kolonya satıyor. Bizim işlerimiz yavaş yavaş geriye gitmeye başladı.

Açık parfümcüler çoğaldığı için kolonya sekötürü git gide geriye gidiyor. Eskiden bizim çok çeşitli kolonyalarımız vardı ama şimdi insanlar açık parfüm yapıyorlar. Bir caddede 8-10 tane parfümcü var. 3 gün kalıcı diye alıyorlar 3 dakika sürmüyor kokusu bize getirip esans attırıyorlar. İşler gitgide geriye gidiyor çünkü eski işler yok. 15 sene öncesi bir yerde çalışıyordum orada inanır mısınız kuyruk olurdu. Ama görüyorsunuz bayrama kaç gün var dükkanlar boş. Eski adetlerimiz kalmamış. Kolonya yerine insanlar parfüm almayı tercih ediyor. Kolonyalar sadece hediyelik gidiyor bizim Balıkesir dışına. Dışarı gidecekler kolonya ve höşmerim götürüyor. Genç neslin kolonya kültürü yok, bizim satış yaptığımız insanlar genelde 45-50 yaş üzeri. Ama genç nesilde bu kültür yok malesef açık parfüme gidiyorlar onlar da”dedi.



