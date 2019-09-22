Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayramlaşmak için evden çıkan engelli şahsın cesedi 40 gün sonra bulundu Haberi

Bayramlaşmak için evden çıkan engelli şahsın cesedi 40 gün sonra bulundu Haberi

Görüntü, olay yerinden detaylar, cenazenin araca yüklenmesi, ölü bulunan Hüseyin Şahan'ın resmi,detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

A Haber Jandarma Ormanlı Bayramlaşma Sara Krizi 


- Gaziantep'te Kurban Bayramının son günü akrabaları ile bayramlaşmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan engelli şahıs, 40 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Gaziantep'te yaşayan 48 yaşındaki engelli Hüseyin Şahan, Kurban Bayramı'nın son günü olan 13 Ağustos Salı günü bayramlaşmak üzere Cebeci Mahallesi'nde bulunan eniştesi Mahmut Yaşar'ın evine gitti. Eniştesini evde bulamayınca geri dönmek için yola çıkan Şahan'dan bir daha haber alınamadı. Yaklaşık 40 gündür her yerde aranan Hüseyin Şahan'ın Cebeler Mahallesi'ndeki dere kenarındaki bir ormanlık alanda cesedi bulundu. Olay yeri yakınlarındaki tarlada çalışan vatandaşlar, dere kenarında bir ceset görünce jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Hüseyin Şahan'a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Şahan'ın yakınlarına da haber verdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Hüseyin Şahan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Epilepsi hastası olan Hüseyin Şahan'ın geçirdiği sara krizi sonucu yere düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirlenecek Şahan'ın cenazesinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. (MB-SD-CC-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı