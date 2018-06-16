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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayramları yangınla zehir oluyordu

Bayramları yangınla zehir oluyordu

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

İlk Müdahale Sigara İzmariti Sigara Çakmak Gazı Trol 

-Yangın çıkan evin balkonundan detaylar
-Çevreden detaylar

( ESKİŞEHİR )- Kahraman vatandaşlar camı kırarak yangının büyümesini önledi ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de 8 katlı bir binanda çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Karaman Apartmanı'nın birinci katındaki dairede meydana geldi. Hane sakinlerinin dışarıda olduğu sırada evin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Bu sırada yangın kısa sürede büyüdü ve çıkan duman çevreyi sisle kapladı. Yangının çıktığı binanın araç trafiğinin yoğun olduğu caddede olması nedeniyle öncelikli olarak yol trafiğe kapatıldı. Bu esnada çevredeki vatandaşlar balkonda çıkan yangına ilk müdahaleyi yaptı. Balkon camlarını kıran vatandaşlar, dumanın dışarı çıkmasını sağladı. Daha sonra Mehmet Sarıoğlu ve Müzeyyen Sarıoğlu’na ait olduğu öğrenilen evde, çıkan yangın vatandaşlar tarafından itfaiyesi ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da gayretiyle çıkan yangını kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ayrıca yangında, olayın gerçekleştiği yere yakın oturan 70 yaşlarındaki Ümit Yıldız isimli bir vatandaş dumandan etkiledi. Yıldız, Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kontrol altına alınan yangın daha sonra yapılan soğutma çalışmalarının ardından yaklaşık yarım saat sonra araç trafiğine tekrar açıldı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, yangının çakmak gazı tüpünden ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtildi.
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