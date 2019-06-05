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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayramının ikinci gününde vatandaşlar boğaza akın etti

Bayramının ikinci gününde vatandaşlar boğaza akın etti

Drone görüntü

Kalaba Alabalık Adala 

-Röportaj
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) - Eminönü İskelesi'nde yaşanan insan seli havadan görüntülendi İSTANBUL

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, boğazda yaşanan insan seli havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı'nın 2' inci gününde İstanbul’da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi’ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz Turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Boğazda yaşanan insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi. Çocukları ile birlikte adalara gitmek isteyen bir anne: “Çocuklarımız çok istiyor. Çocuklarımız için gitmek istiyoruz. Arabalarımız yok mecburen gitmek zorundayız” dedi.
Bayramın birinci günü de yoğunluktan dolayı beklediklerini ifade eden bir kadın ise “Çok yoğunluk var. Hem hava sıcak. Dün de geldik yoğunluk var böyle. Biz de gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Kısmet olursa gideceğiz” şeklinde konuştu.
65 yıldır İstanbul’da yaşayan ve böyle bir yoğunluk karşısında şaşkın olan bir vatandaş da “Adalara gidiyoruz ama çok kalabalık. Ben 65 senedir İstanbul’dayım. Yani bu yoğunlukta bize sıra geleceğini zannetmiyorum yoğunluk çok” cümlelerini kullandı.
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