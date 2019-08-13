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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bayramının 3. Gününde vatandaşlar yeşil alana ve sahile akın etti

Bayramının 3. Gününde vatandaşlar yeşil alana ve sahile akın etti

Mangal yakanlardan detay

Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Irak 

-vatandaşlardan detay
-top oynayan, parkta oynayan çocuklardan detay
-genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bayramda yeşil alana ve sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi- Bayramı İstanbul’da geçiren vatandaşlar mangalını kapıp yeşil alanlara koştu İSTANBUL

- Kurban Bayramının üçüncü gününde mangalını alan İstanbullular yeşil alanlara ve sahile akın etti. Kurban etleriyle mangal yaparak aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul’da kalan vatandaşların adresi sahil ve yeşil alanlar oldu. Avcılar Sahili'nde kurban etleriyle mangal yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlerin üzerine açarak oyun aktiviteleriyle vakit geçirdi. Ailesiyle gelen çocuklar oyun parklarında vakit geçirirken, kimisi ise hamak kurup gün boyu dinlendi. Bayram tatili dolayısıyla vatandaşların bir kısmı tatilini şehir dışında geçirirken, İstanbul'da kalanlar bayramın tadını çıkardı. İstanbulluların en büyük sorunlarından olan trafik yoğunluğu da bu bayram tatilinde yerini boş yollara, cadde ve sokaklara bıraktı.
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