Bayramın vazgeçilmez tatlıları 'ekmek kadayıfı ve 'kabak tatlısı' Haberi

-Ekmek kadayıfı tatlısından detay

-Tatlıcı Şükrü Pancar'ın röportajı

-Tatlıcı Enver Üney ile röportaj



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla eşsiz lezzete sahip olan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı özellikle Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, vişneli çeşidiyle de damaklara ayrı bir tat bırakıyor. Afyonkarahisar'da dedelerinden aldıkları kadayıf imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar, aynı lezzetle müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.



Bayram nedeniyle işlerin yoğun olduğunu ve bunu piyasalara önemli bir moral olarak gördüğünü kaydeden Pancar, yıllardır ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı üzerine çalıştıklarını söyledi.



Yoğun günler geçiriyoruz Kurban Bayramı öncesi tatlı satışlarında artış olduğunu ifade eden Tatlıcı Şükrü Pancar, yoğun günler yaşadıklarını söyledi.



Pancar, “Bayram öncesi gerek gurbetçi vatandaşlarımız gerek yerli vatandaşlarımız geliyorlar tatlı ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bayram tatlısız olmaz. Ondan dolayı bizde bugünler yoğunluk yaşıyoruz. Afyonkarahisar’ın meşhur ekmek kadayıfı en çok talep edilen tatlılar arasında bunun yanında yine kabak tatlısına da ilgi var. Kabak tatlısının da yeri ayrı hafif olduğu için tercih edilenler arasına giriyor” dedi.

Satışlar giderek artıyor Tatlı satışı yapan Enver Üney ise, bayrama 2-3 gün kala satışlarda artışların olduğunu söyledi.



Ekmek kadayıfı ve kabak tatlısına ilginin daha yoğun olduğunun altını çizen Üney şunları belirtti; “Ekmek kadayıfı ve kabak tatlı satışımız her yıl giderek artıyor. Biz de elimizden geldiği kadar glikozuz tatlı çeşitlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ekmek kadayıfımızın vişneli, sade ve cevizli olanı var. Geçen yıla göre fiyatlarımızda biraz artış oldu. Şekere ve kadayıfa gelen zamdan dolayı biz de üzerine biraz zam yapmak zorunda kaldık. Fakat ona rağmen cüzi bir artış oldu. Her vatandaş çarşımıza gelerek rahatlıkla tatlısını alabilir.

