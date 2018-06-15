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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayramın tadını çocuklar çıkartıyor

Bayramın tadını çocuklar çıkartıyor

Bayram yerindende eğlenen çocuklar

İsaf Kalaba Alabalık Eğlence Merkezi 

-Salangaç ve diğre oyun araçlarına binenler
-Bayram yerinden görüntüler
-Eğlenin çocukların görüntüsü
-Yapılan röportajlar

( KİLİS - HD) KİLİS

- Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor. Kilis’te Ramazan Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın birinci gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocukları misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor. Suriyeli ve Kilisli çocuklar, gönüllerince eğleniyor. (MAD-Y)
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