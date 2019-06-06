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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı...Yoğunluk havadan görüntülendi

Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı...Yoğunluk havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kalaba Alabalık 


- Bayramın son gününde de Eminönü iskelelerinde yoğunluk yaşandı. Sıcak havaya rağmen saatlerce bekleyen kalabalık ve tıklım tıklım yolculuk yapılan vapurlar havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı'nı İstanbul’da geçiren kent sakinlerin bayramın son gününde de iskelelere akın etti. Şehir Hatlarının ücretsiz oluşunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul’un farklı bölgelerine vapurla gitmek için Eminönü İskelesi'nde, uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak havaya rağmen saatlerce vapur sırası bekleyenler, vapurları da tıklım tıklım doldurdu. İskelelerde yaşanan yoğunluk ve tıklım tıklım dolan vapurlar havadan görüntülendi.
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