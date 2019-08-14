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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayramın son günü trafik havadan ve karadan denetlendi Haberi

Bayramın son günü trafik havadan ve karadan denetlendi Haberi

karadan trafik denetim görüntüsü

Karayolları Turizm Sezonu Kaçak Polis Helikopteri Helikopter 

-Havadan görüntü
-Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun'un görüntüsü
-Marmaris semalarının görüntüsü
-Sakar geçidi görüntüsü
-Bodrum semaları görüntüsü
-Genel ve detaylar

( MUĞLA )- Muğla Marmaris ve Bodrum'da trafik normal seyrinde devam ediyor MUĞLA

- Kurban Bayramının son günü Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik havadan ve karadan denetlendi. Denetimlere Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da katılırken, şu anda Muğla il genelinde trafikte herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından Muğla iline görevlendirilen polis helikopteri öğlen saatlerinde havalanarak Marmaris’ten Bodrum’a kadar uzanan tüm karayollarında trafik akımını ve yolları kontrol etti. Denetim ve kontrole Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun ile birlikte gerçekleştirirken şu an itibariyle il genelinde trafikte herhangi bir aksama ve sorun yaşanmadığı yolların da açık olduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürülüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından turizm sezonu önce Muğla’ya görevlendirilen polis helikopterinin sezon boyunca trafik, asayiş, terör, göçmen kaçaklığı olayları başta olmak üzere tüm olaylar için görev yaptığı belirtildi. Denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.
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