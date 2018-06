Bayramın son günü sahillerdeki yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

-Sahil detaylar drone görüntüsü

-Sahilde güneşlenenler

-Denizde yüzenler

-Sahil genel çekim

-Vatandaşlar röp.

-Sahil genel detay



( ANTALYA )- Antalya Konyaaltı Sahili'nin büyük kısmının açılmasıyla birlikte yerli-yabancı turistler sahile akın etti ANTALYA



- Ramazan Bayramı’nın son günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havanında etkisiyle doldu taştı. Yılın en kalabalık gününü yaşayan sahil, tatilcilerin akınına uğradı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı 26,2 derece, nem oranı ise yüzde 61 olarak ölçüldü. Konyaaltı Sahil Projesi’nin bitmesi ve bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Yılın en kalabalık gününü yaşayan sahil, boylu boyunca yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Bazı tatilciler denizde yüzmenin keyfini sürerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. “Sahil daha yoğun” Bayram tatili için Ankara’dan Antalya’ya gelen Seher Şahin, “Dün akşam tatil yapmak için yola çıktık. Bu sabah Antalya’ya geldik ve gelir gelmez sahile indik. Sahil çok güzel ve temiz. Daha yoğun olmuş. İnsanların eğlenebileceği daha çok alan var. Geçen seneye göre daha yoğun. Su temiz ve berrak. Çok eğlendik. Bayram tatilimiz güzel geçiyor” dedi.

“Seçim öncesi tatile geldik” Kadriye Şahin de Ankara’dan her yıl Antalya’ya geldiklerini belirterek, “Seçim öncesi tatile gelelim dedik. Her yıl geliyoruz ama bu yıl daha güzel olmuş gibi. Önceden daha kısıtlıydı. Şimdi daha kalabalık gördüm. Çok da hoşuma gitti. Çocuklarım burayı çok seviyorlar. Her zaman da getiriyorum” diye konuştu.

“Yeni varyant görüntüsünü daha çok sevdik” Antalya’da yaşayan Gamze Topak ise bayramı sahilde geçirdiklerini ifade ederek, “Hava sıcak. Çocuklar eğlenmek istiyor. Sahilden memnunuz. Yeni yapılan varyantın görüntüsünü daha çok sevdik. Eskiden bayramlarda çok fazla aile ziyaretleri olurdu. Artık bu kalmadı. İnsanlar Antalya’ya genelde tatile geliyorlar. Birde son günü. Yarın iş var. İnsanlar tatilin son gününü denizde değerlendiriyor” dedi.

F.A-