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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alev alev böyle yandı İzle

Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alev alev böyle yandı İzle

Yangın detaylar

İtfaiye Aracı Karya Geri Dönüşüm Gesi İtfaiye Eri 

-Detaylar

( SAKARYA )- Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangında tesis alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri bayramın ilk saatlerinde çıkan yangını söndürebilmek için seferber oldu. Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesinde Kozluk Caddesi üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesislerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 buçuk saattir 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracı ve iş makinalarının da yardımıyla alevlere teslim olan tesisde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde güvenlik önlemleri aldu. (BCT-
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