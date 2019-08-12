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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayramın ilk gününde 222 acemi kasap hastanelik oldu Haberi

Bayramın ilk gününde 222 acemi kasap hastanelik oldu Haberi

arşiv görüntüler

( DÜZCE ) DÜZCE

Acil Servis Kurbanlık Hayvan Hastane Acemi Kasap Hayvan 


- Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasapların acil servisleri doldurduğu gün oldu. İlk günde yüzlerce acemi kasap kurban keserken kendisini yaraladığı için ya da kurbanlıkların çarpması sonucu hastanelik oldu. Düzce’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, her bayram olduğu gibi yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Kurban keserken kendisini yaralayanların olduğu ilk günde kurbanlık hayvanların çarpması sonucu yaralanan vatandaşlarda hastanelerin acil servislerini doldurdu. Düzce’den Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine 206 vatandaş kesi ve darp yarası ile başvuru yaptı. Akçakoca ilçesinde ise hastaneye kesi ve darp için başvuran sayısı 16 oldu. Düzce’de toplamda 222 vatandaş kurbana bağlı olarak yaralanma şikayeti ile hastanelerin acil servislerine müracaat etti. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar ise kurbanlıklarını kesmeye kaldıkları yerden devam etmek için tedavilerinin ardından döndüler.
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