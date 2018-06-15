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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayramın birinci günü Menekşe Plajı doldu taştı

Bayramın birinci günü Menekşe Plajı doldu taştı

Menekşe plajı yoğunluk

Piknik Alanları Bayram Tatili 

-mangal detayları
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( İSTANBUL - ÖZEL)- Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize akın etti İSTANBUL

- Bayram tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Menekşe plajına akın etti. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi ailesiyle birlikte mangal yapmanın keyfini yaşadı. Havanın sıcak olmasını ve bayram tatilini fırsat bilen tatilciler Menekşe plajına akın etti. Tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar aileleriyle birlikte piknik alanlarına ve sahillere doldu. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte mangal yaptı. Denize giren vatandaşlar deniz ürünleri satan satıcıların da yüzünü güldürdü. Kimi denize girdi kimi mangal yaptı Bir aylık Ramazan mesaisinin ardından tatillerini geçirmek için Menekşe Plajı'nı tercih ettiklerini ifade eden Aslan Ali Okan, “1 aydır çalışıyorduk. Bir ay sonunda dedik tatil yapalım. Bir hafta boyunca burada kamp yapmayı planlıyorum. Bugün bayramın birinci günü ailemle kamp planlıyorum. Yer arıyoruz, yer bulamıyoruz, bekliyoruz onun için" dedi.
Yaşar Okan ise, “Tatil için geldik. Denize gireceğiz. Eşimle birlikte kebap yapıyoruz. Eğleniyoruz, güzel geçiyor günümüz” diye konuştu.
Ailesi için mangal yaptığını söyleyen Abdurrahman Kaçmaz, “Bugün hem hava hem deniz çok güzel. Ailem için mangal yapıyorum. Birazdan denize gireceğiz” ifadelerini kullandı. (HK-HB-
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