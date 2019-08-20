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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı - ÇANAKKALE

Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı - ÇANAKKALE

- Kazaya karışan aracın görüntüsü - Yaralının hastaneden görüntüsüBayramiç'te trafik kazası: 3 yaralıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.İlçe merkezinden Karıncalı köyüne doğru seyreden Durmuş Candan (37) idaresindeki 17 AS 086 plakalı araç, Yiğitler - Karıncalı köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.Kazada, sürücü Durmuş Candan ile araçta bulunan Elif (25) ve Gülsu Candan (4) yaralandı.Yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Akkale Trol 

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