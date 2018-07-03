Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bayramiç'te tarla yangını - ÇANAKKALE

Bayramiç'te tarla yangını - ÇANAKKALE

- Yangın söndürme çalışmaları - Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı'nın açıklaması - Bayramiç ilçesinde çıkan yangında 75 dönümlük arpa ekili arazi zarar gördü, bir biçerdöver kullanılamaz hale geldiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde arpa hasadı yapan biçerdöverin motorundan sıçrayan alevlerin ekini tutuşturması sonucu 75 dönüm alan zarar gördü, araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yukarı Şapçı köyünde yaşayan Halil Yılmaz, arpa ekili arazisinde hasat yaptığı sırada biçerdöverin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede biçerdöveri saran alevler tarlaya sıçradı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına helikopter ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 itfaiye, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Tamamen yanan biçerdöver ise kullanılamaz hale geldi.Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının biçerdöverden kaynaklandığını belirtti.
Yangının şans eseri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığını aktaran Bacaklı, "Ekiplerimizin yoğun çalışması oldu. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İlk Müdahale Ormanlı Tarım Arazisi Helikopter Orman İşçisi 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı