Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bayramiç'te eşek kurtarma operasyonu - ÇANAKKALE

Bayramiç'te eşek kurtarma operasyonu - ÇANAKKALE



: - Eşeğin kuyudan kurtarılma görüntüsüBayramiç'te eşek kurtarma operasyonuÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesine bağlı Serhat köyünde kuyuya düşen eşek düzenlenen operasyonla kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Serhat köyünde kırsal arazide bir eşek, üzeri dallarla örtülmüş kuyuya düştü.Kuyuda sıkışan ve dalların yaraladığı eşeği fark eden köylüler, Muhtar Ercan Özdemir'e haber verdi. Bayramiç Belediyesinden yardım istenmesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi.Kepçeye bağlanan yaralı eşek yukarıya çekilerek kurtarıldı.Köy muhtarı Özdemir, vücudunda hafif sıyrıklar bulunan eşeğin sahibini aradıklarını söyledi.

Kurtarma Operasyonu İş Makinesi Akkale 

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı