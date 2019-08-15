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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayramiç’te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Bayramiç’te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

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( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

İlk Müdahale Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Kahvehane Polis Ekipleri 


- Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kardeş yaralandı. Bayramiç İlçe merkezindeki otogar önünde kahvehanede oturan ve hafriyat işiyle uğraşan kardeşler A.İ, S.İ. ve İ.İ. ile bu kişilerden alacaklı olduğu öne sürülen E.E. arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada silah çeken E.E, İ.İ ve S.İ ‘yi silahla vurdu. Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.İ. ve S.İ'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri E.E'yi gözaltına aldı. (Cİ-MŞ)
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