Bayramı ülkesinde geçiren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü Haberi

-gene ve detaylar

-Suriyelilerin sıraya girmesi

-genel ve detaylar

-yapılan röportaj

-genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 5 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü. 17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.



