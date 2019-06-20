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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayramı ülkesinde geçiren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Otobüsten inen Suriyeliler

Polis Bild Trol 

-gene ve detaylar
-Suriyelilerin sıraya girmesi
-genel ve detaylar
-yapılan röportaj
-genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 5 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü. 17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

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