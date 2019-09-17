Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

-Genel ve detaylar

-Otobüsten inen Suriyeliler

-Genel ve detaylar

-Sıraya giren Suriyeliler

-İşlemleri yapılan Suriyeliler

-Yapılan röportaj

-Genel ve detaylar

-Suriyelilerin görüntüsü



( KİLİS )- Ramazan ve Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden 39 bini Türkiye’ye döndü KİLİS



- Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 39 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptıRamazan Bayramı için 17-31 Mayıs, Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle ülkesine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşü devam ediyor. Bayrama giden Suriyelilerden 39 bini Türkiye’ye döndü.Suriyeliler dönüş için Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Suriye tarafında işlemleri yapılanlar, randevu günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Ramazan Bayramı için gidenlerin 1 Ekim, Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar dönüş yapabileceği bildirildi.



