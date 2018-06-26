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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri başladı Haberi

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri başladı Haberi

Engelli Suriyelilerin gelişi

Polis Bild Trol 

-Genel ve detaylar
-Suriyelilerin otobüs ile gelmesi
-Genel ve detaylar
-Sıraya giren Suriyeliler
-Genel ve detaşlar
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar
-Otobüs ile gelen Suriyeliler
-Geanel ve detaylar
-İşlemleri yapılan Suriyeliler
-Öncüpınar Sınır Kapısından görüntüler

( KİLİS -HD) KİLİS

- Ramazan Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden başladı.
Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 52 bin 114 Suriyeli, Ramazan Bayramı'nı ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye’ye gelişleri başladı.
Öğle saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısında Suriyelilerin yoğunluk oluşturduğu bildirildi.
Babul Selem Sınır Kapısında işlemleri yapılan Suriyeliler, Türkiye’ye giriş yapıyor. Göç İdaresi ile Pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, Güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüsler ile çıkış kapısına geliyorlar. Suriyelilere, Gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye girişlerine izin veriliyor. Engelli ve yaşlılara öncelik tanınıyor Suriyelilerin arasında engelli, yaşlı ve hamile olanların Türkiye’ye gelişlerinde öncelik tanınırken, engelli ve yaşlıların gelirken öncelikli olarak ayrılarak, geçişlerine kolaylık sağlandığı öğrenildi. Suriyelilerin geliş süresi uzatıldı 26 Haziran 6 Temmuz olarak dönüşlerine izin verilen Suriyelilerin, zamanın kısa olması ve izdihama yol açmamak için dönüş süreleri Kilis valiliği tarafından 31 Temmuz tarihine uzatıldı. 52 bin 114 Suriyelinin tanın süre içerisinde gelmediği takdirde daha sonra gelişlerine verilmeyeceği bildirildi.

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