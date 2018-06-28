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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor

Suriyelilerin gelişi

Trol 

-Suriyelilerin görüntüsü
-Sıraya gelenler
-Otobüsle gelenler
-röportajlar
-Öncüpınar Sınır kapısı çevresinden görüntüler

( KİLİS -HD) KİLİS

- Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Ramazan Bayramı için 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Suriyeliler Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Daha sonra güvenli bir şekilde Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.
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