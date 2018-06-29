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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayramı ülkelerinde geçiren 7 Bin Suriyeli Türkiye’ye döndü İzle

Bayramı ülkelerinde geçiren 7 Bin Suriyeli Türkiye’ye döndü İzle

Suriyelilerin gelişi

Bild Trol 

-Otobüsten inen Suriyeliler
-Yapılan röportajlar
-Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinden görüntüler

( KİLİS - HD) KİLİS

- Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler’den 7 bini Türkiye'ye döndü. Ramazan Bayramı için 52 bin 114 Suriyeli ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Suriye’nin çeşitli kentlerine giren Suriyeliler, dönüş için Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor. Bugün itibariyle 7 bin Suriye’nin Türkiye’ye dönüş yaptığı, Suriyelilerin gelişlerinin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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