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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bayramı ülkelerinde geçiren 16 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkelerinde geçiren 16 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Suriyelilerin gelişi

İç Savaş Bild Trol 

-Genel ve detaylar
-Suriyelilerin otobüsten inmeleri
-Genel ve detaylar
-Sıraya giren Suriyeliler
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar

( KİLİS -HD) KİLİS

- Ramazan Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 16 bin kişi Türkiye'ye döndü. Ülkelerinde iç savaş ile kargaşadan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönmeye devam ediyorlar. Ramazan Bayramı için ülkesinde geçirmek için giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Dün akşam itibariyle 16 bin Suriyeli Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Suriyeliler, dönüş için Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Gelen Suriyelilerin işlemleri Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından yapılıyor. Suriyeliler daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor. Suriyelilerin gelişlerinin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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