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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bayramı ülkelerinde geçiren 13 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkelerinde geçiren 13 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

Suriyelilerin gelişi

Bild Trol 

-Genel ve detaylar
-Suriyelilerin gelişinden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Kuyruğa giren Suriyeliler
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar
-Suriyelilerin otobüsten inişi genel ve detaylar
-Öncüpınar Sınır kapısı çevresinden görüntüler

( KİLİS -HD) KİLİS

- Ülkelerinde Ramazan Bayramı geçiren Suriyelilerden 13 bin 73 kişisi Türkiye'ye döndü. Türkiye’nin dört bir tarafından Ramazan Bayramı için ülkesine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Dün akşam itibariyle 13 bin 73 Suriyeli Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye’nin çeşitli kentlerine giden Suriyeliler, dönüş için Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor. Dün akşam itibariyle 13 bin 73 Suriyelinin Türkiye’ye dönüş yaptığı Suriyelilerin gelişlerinin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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