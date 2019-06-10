Bayramhacılı barajında tedirgin eden görüntüler... Yüzlerce balık kıyıya vurdu

-BARAJDA KIYIYA VURAN BALIKLARDAN GÖRÜNTÜLER



( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR



- Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları içerisinde bulunan Bayramhacılı barajında yüzlerce balığın kıyıya vurması vatandaşları tedirgin etti. Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında yer alan Bayramhıcılı barajında yüzlerce balık kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından kıyıya vuran balıkların fotoğraflarını paylaşarak yetkililerden balık ölümleri ile ilgili olarak çalışma yapmalarını talep ettikleri görülürken Bayramhacılı köyü sakinleri ise yetkililerden toplu balık ölümlerinin neden kaynaklandığını belirlenmesini istedi.

