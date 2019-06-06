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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayramda sınıra askeri sevkiyatı

Bayramda sınıra askeri sevkiyatı

Zırhlı Personel Taşıyıcı araçların geçişi

( HATAY ) Bayramda sınıra askeri sevkiyatı HATAY

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
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