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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayramda İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti...Yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

Bayramda İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti...Yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

drone görüntüsü

Yüzme Hava Sıcaklıkları Cankurtaran Kalaba İşportacı 

-Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren kent sakinleri bayramın ikinci gününde sıcaklıkların artmasıyla soluğu menekşe plajında aldı. Binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren kent sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla menekşe plajına akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde bazı vatandaşların dubaların ardında yüzmeye çalıştığını ancak cankurtaran ekiplerinin botla yanlarına gelerek onları uyardığı görüldü.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte mangal yaptı. Sahillerde yoğun kalabalığı fırsat bilen işportacılarda ürünlerini sattı.
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