Bayramda evsiz kaldılar - BOLU Haberi

- Yangın alanından detaylar - Mehmet Kocasoy ile röportaj - Komşu ile röportajBayramda evsiz kaldılar - Bolu 'da çıkan yangında 14 kişi bayramda evsiz kaldıBOLU (AA) - Bolu 'nun Karacasu beldesinde çıkan ve 3 ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle 14 kişi bayramda evsiz kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta gece saatlerindeki yangının ardından Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa ardından da Ali ve Mithat Kocasoy'un evlerine sıçradı. Çkan yangından 2 katlı 3 ev, 1 samanlık ve 1 odunluk yandı.Çıkan yangından 3 aileden 14 kişi Ramazan Bayramında evsiz kaldı. Yangının ardından aileler, yanan evlerin içerisinde yangından zarar görmeyen eşyalarını çıkarttı. Bolu Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili olarak yanan alanda inceleme yaptı.AFAD ekipler de ilk etapta evleri yanan ailelerin barınma ve açil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.Yanının çıktığı esnada yaylada olduğunu ifade eden Mehmet Kocasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yanının odunluktan çıktığını duyduk. Herşeyimiz, umutlarımı yandı. Takdiri ilahi böyleymiş. Allah beterinden saklasın. Can kaybının olmadığına seviniyoruz. " diye konuştu. Kocasoy, yaylada da evlerinin olduğunu hatırlatarak, "Kentteki evimiz tamamen yandı. Evde 6 kişi yaşıyordu. Diğer evlerde yaşayanlarda benim biladerlerim ve aileleriydi". dedi. Komşu İlhami Üremiş de, yangının evin çatısından çıkan alevleri gördükten sonra fark ettiklerini ifade ederek, "Benim evin yanan evin tam karşısında yer alıyor. Yangını gördükten sonra hemen itfaiyeye haber verdik. İlk etapta çatıdan bir alev vardı. Daha sonrada yangın büyüdü." şeklinde konuştu. Yangın esnasında evde bir kişin olduğunu fark ettiğini anlatan Üremiş, "Hemen evin önüne geldim ve yere baddaniye açtık. Komşularımla birlikte açtığımız baddaniyeye atlayarak kurtuldu. Daha sonra itfaiye gelerek yangına müdahale etti. Evler tamamen yandı." dedi. Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa ardından da Ali ve Mithat Kocasoy'un evlerine sıçradı. Çkan yangından 2 katlı 3 ev, 1 samanlık ve 1 odunluk yandı.