Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak: Günlük pişmaniye üretimi 10 tona kadar çıktı

--Pişmaniyelerden görüntüler

--İzmit Pişmaniyeciler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin ile röportaj



( KOCAELİ )- Pişmaniye üretimi bayram öncesinde yüzde 35 artış gösterdi- İzmit Pişmaniyeciler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin:- “Her yıl önceki yıla göre talepler artıyor” KOCAELİ



- Ramazan Bayramında ağızları tatlandırmayı hedefleyen İzmitli pişmaniye üreticileri, yoğun talep üzerine pişmaniye üretimini yüzde 35 oranında arttırdı. Üreticiler klasik tatların yanında limon, isot, nane aromalı pişmaniyeler de bayramda ağızları tatlandıracak. Pişmaniye ile adı özleşen Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki imalathanelerde bayram telaşı yaşanıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pişmaniyenin tüketimi, Ramazan Bayramı ile büyük oranda attı. Yoğun talebi karşılamak adına Kocaeli genelinde 15 imalathanede yapılan üretimin kapasitesi arttırılarak her gün yaklaşık 10 ton pişmaniye piyasaya sunuluyor. İsot, nane ve limon aromalı farklı çeşitlerdeki pişmaniyeler de vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda üretilmeye başlandı. Almanya’dan Rusya’ya, Orta Doğu’dan Amerika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye de ithalat yapılıyor. Her geçen gün pişmaniyeye olan talebin arttığını söyleyen İzmit Pişmaniyeciler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, bayram öncesinde üretimde yaklaşık 35 oranında artış olduğunu söyledi.



Vatandaşlardan pişmaniyeye gelen talebin her yıl arttığını ifade eden Şahin, gelecek yıllarda pişmaniyenin bayramlarda ilk sırada tercih edilecek tatlılar arasında yer alacağına inandıklarını belirtti.

“Üretimimizin yaklaşık yüzde 40’ı ihraç edilmektedir” Üretilen pişmaniyelerin yaklaşık yüzde 40’ının ihraç edildiğini kaydeden Şahin, “Kocaeli’de 15 üretici firma var, ayrı noktalar için üretim yapıyorlar. Aldığımız verilere göre Kocaeli’de günlük pişmaniye üretimi 10 ton civarında. Bu üretimimizin yaklaşık yüzde 40’ı ihraç edilmektedir. Diğer yüzde 60’lık kısmı ise ülke içinde tüketilmektedir. İnşallah bu rakamları daha yüksek seviyelere çıkartıp pişmaniye kentini, pişmaniye ile özleşmiş bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da başaracağımıza eminim. Kocaeli pişmaniyesi çok farklı bir tadı var. Bunun sebebi suyundan mı, ustasından mı bilinmez. Farklı illerde de pişmaniye yapılıyor ama biz diğer illere gittiğimizde, İzmit pişmaniyesinin tadının farklı olduğunu herkes biliyor. Kocaeli pişmaniyesi hafif bir tatlı olduğundan, tatlı tüketmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olması gerektiğini düşünüyorum. Tadı mükemmel, ilk sıralarda yer almayı umuyoruz. Çünkü artık pişmaniye bir mücevher gibi olmuş” dedi.

“Aile ziyaretine gidenlerin yüzde 90’ı pişmaniyeye yöneldi” Üretimin 3 kat arttığını ifade eden şahin, gelecek yıllarda talebin daha çok artmasını beklediklerini söyleyerek, “Bayram öncesinde üretim talepleri artıyor. Biz de gelen taleplere göre üretimimizi arttırıyoruz. Her yıl önceki yıla göre talepler artıyor. İzmit’ten diğer illere ziyarete giden herkes pişmaniye götürüyor. İnsanlar bu tatlıyı yiyebilmek için belki de bayramı bekliyor. İzmit’ten farklı illere aile ziyaretine gidenlerin yüzde 90’ı pişmaniyeye yöneldi. Üretimimiz bayrama 10 gün kala 3 kat arttı. Mesailerimiz ve siparişlerimiz arttı. Bu da önümüzdeki yıllarda pişmaniyenin bayram hediyesi olarak alınacak tatlılar arasında ilk sıraya yükseleceğini gösteriyor. Değişik tatlar deniyoruz. Klasik pişmaniyeden farklı ne yapabiliriz diye denemeler yapıyoruz. Nanelisi, limonlusunu yapanlar var. Biz de farklı bir şey deneyerek isotlusunu yaptık” diye konuştu.

(MK-GY